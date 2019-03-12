Тюменка Ксения Шнейдер завоевала "золото" Кубка Росавтодора по биатлону

Воспитанница Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Ксения Шнейдер заняла первое место в спринте на 6 км на Первенстве России "Кубок Росавтодора".

Гонка среди девушек 18-19 лет состоялась 11 марта в поселке Токсово Ленинградской области. Тюменка обогнала на 17 секунд свою ближайшую соперницу из Карелии почти на целую минуту конкурентку из Москвы. Другая воспитанница ОСШОР Л.Н. Носковой Дарья Шаклеева заняла 14-е место. Всего в соревнованиях участвовало 88 девушек.

В гонке на 7,5 км среди юношей медали завоевали спортсмен из Мурманской области и два представителя Югры. Среди биатлонистов ОСШОР Л.Н. Носковой лучший результат показали Ильдан Бакиев, Павел Менделеев и Александр Бабушкин, занявшие с 15 по 17 строчки соответственно среди 111 участников.

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