Тюменец Илья Анисимов взял "золото" на первенстве России по биатлону

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанник Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Илья Анисимов занял первое место на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 16–17 лет. Гонки прошли накануне, 11 марта, в Екатеринбурге.

Своего ближайшего соперника, спортсмена из Свердловской области Андрея Спирина, тюменец обогнал более чем на одну минуту. Третьим стал Денис Иродов из Новосибирской области. Тюменцы Павел Мещаков и Владислав Петров заняли шестую и тринадцатую строчки, Михаил Захаров – 15-ю.

Среди девушек 16–17 лет лидировали представительницы Свердловской области, Красноярского края и Новосибирска. Тюменка Дарья Малышкина показала четвертый результат, еще одна воспитанница ОСШОР Л.Н. Носковой Мария Верстунина стала десятой.

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