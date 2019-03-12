Тюменские лыжники готовятся выступить на Зимней спартакиаде учащихся

Десять лыжников Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой выступят на IX Зимней спартакиаде учащихся России. Гонки пройдут в Тюмени на базе центра "Жемчужина Сибири" 12–17 марта.

В сборной Тюменской области выступят пять юношей и пять девушек 2001–2002 годов рождения, имеющие разряд кандидата в мастера спорта. За подготовку спортсменов отвечают тренеры Владимир Березин, Евгений Ванюков и Павел Черемхин.

Лыжникам предстоит соревноваться в индивидуальных гонках классическим стилем, масс-старте, индивидуальном спринте и эстафетах. Тюменцы имеют возможность активно поддержать наших спортсменов.

Индивидуальные гонки стартуют 13 марта, масс-старты 14 марта. В спринте юноши и девушки будут соревноваться 16 марта. В последний день соревнований пройдут эстафеты. Начало стартов в каждый день соревнований в 11:00

Отметим, что в конце февраля в рамках Зимней спартакиады учащихся России в Саранске прошли гонки среди биатлонистов, где команда Тюменской области, в состав которой входят воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой, заняла первое место.