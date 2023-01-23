В Тюмени соревнуются лыжники Уральского федерального округа

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В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" завершилось первенство УрФО по лыжным гонкам. Его участниками стали 99 спортсменов 17-18 лет из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала. 24 января к лыжным состязаниям приступят участники окружного чемпионата. Это около 150 спортсменов из 6 субъектов УФО. Соревновательные дни- 25, 26, 28 и 29 января. Начало стартов — в 11:00. Вход свободный.