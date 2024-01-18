Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири"

3 и 4 февраля в Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам.
На старт выйдут сильнейшие лыжники со всей страны, которые уже 9 февраля примут участие во Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Кубковые баталии в преддверии главного старта зимнего сезона позволят спортсменам еще раз протестировать тюменские трассы.
Программа соревнований:
3 февраля.
11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Женщины.
11:40 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины.
13:00 – 15:10 – четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги.
4 февраля.
11:00 – Женщины – 10 км. Масс – старт. Свободный стиль.
12:30 – Мужчины – 15 км. Масс – старт. Свободный стиль.
Билеты можно будет приобрести на сайте kassy.ru
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