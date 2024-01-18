Этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири"

3 и 4 февраля в Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет VI этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам.

На старт выйдут сильнейшие лыжники со всей страны, которые уже 9 февраля примут участие во Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Кубковые баталии в преддверии главного старта зимнего сезона позволят спортсменам еще раз протестировать тюменские трассы.

Программа соревнований:

3 февраля.

11:00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Женщины.

11:40 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины.

13:00 – 15:10 – четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги.

4 февраля.

11:00 – Женщины – 10 км. Масс – старт. Свободный стиль.

12:30 – Мужчины – 15 км. Масс – старт. Свободный стиль.

Билеты можно будет приобрести на сайте kassy.ru