Опубликован предварительный состав тюменской команды по лыжным гонкам на всероссийской спартакиаде

До старта всероссийской спартакиады между субъектами ПФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов остается меньше двух недель - 9 февраля на лыжные трассы "Жемчужины Сибири" в Тюмени выйдут 500 лучших спортсменов.

До 18 февраля здесь пройдут состязания в дисциплинах: спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, масс-старт, эстафета. Тюменскую область представят лыжники, чьи имена неоднократно попадали на первые строчки турнирных таблиц состязаний различного уровня:

Евгений Белов

Егор Брагин

Алиса Жамбалова

Анастасия Куликова

Артем Мальцев

Виктория Невьянцева

Елизавета Пантрина

Андрей Парфенов

Глеб Ретивых

Екатерина Смирнова

Татьяна Сорина

Даниил Сорокин

Денис Спицов

Анна Хоботова

Иван Якимушкин

Ольга Якимушкина

Поддержать земляков и увидеть забеги любимых спортсменов можно с трибун или прямо на трассах "Жемчужины Сибири". Билеты в продаже.