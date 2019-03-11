Тюменские биатлонисты выиграли соревнования на приз Олимпийского чемпиона Сергея Чепикова

Воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Дарья Малышкина и Илья Анисимов заняли первые места в спринтах на всероссийских соревнованиях "На приз Олимпийского чемпиона С.Чепикова".

В гонках, которые прошли 10 марта в Екатеринбурге, принимали участие юноши и девушки 16-17 лет.

В женском спринте на 4,5 км приняли участие более сотни спортсменок. Показав лучший результат, Дарья Малышкина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Ее ближайшая соперница, Анастасия Зенова из Смоленской области, отстала на 18 секунд. Биатлонистка из Ульяновской области Екатерина Люшина, занявшая третье место проиграла тюменке более чем полминуты. Еще одна представительница ОСШОРЛ Л.Н. Носковой Мария Верстунина пришла к финишу восьмой.

В мужской гонке приняли участие почти 140 биатлонистов. Тюменец Илья Анисимов также финишировал первым и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. "Серебро" взял представитель Свердловской области Андрей Спирин, третье место занял Андрей Крутов из Ханты-Мансийска.

Еще один воспитанник ОСШОР Л.Н. Носковой Кирилл Уросов стал шестым и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В двадцатке лучших также оказались еще три тюменца: Михаил Захаров завершил гонку десятым, Павел Мещаков и Владислав Петров заняли 15-е и 17-е места соответственно.

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