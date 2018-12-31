Тюмень сможет принимать международные соревнования по биатлону после восстановления СБР

Фото из группы "Жемчужина Сибири" ВКонтакте

Тюменский областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" вновь сможет начать принимать международные соревнования по биатлону, если будет восстановлено полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Как сообщили в пресс-службе СБР, переговоры о восстановлении СБР в качестве полноправного члена международного союза уже ведутся, это будет возможно уже к сентябрю 2019 года. На заседании в Москве с участием вице-президента СБР Виктора Майгурова и исполнительного директора организации Сергея Голикова обсудили 12 пунктов дорожной карты, выполнение которых необходимо для восстановления полноправного членства СБР в IBU.

Отметим, для восстановления полноправного членства СБР должен возместить затраты на антидопинговые расследования, а также поддерживать и оплачивать программу по перераспределению медалей Кубка мира и чемпионатов мира для спортсменов, которые не получили свои награды из-за российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

В случае, если IBU восстановит СБР в правах, Тюмень сможет начать принимать международные соревнования по биатлону лишь в сезоне 2022–2023 годов, пишет "Вслух.ру".

Напомним, последний раз крупные биатлонные соревнования проходили в России в марте 2018 года – тюменская "Жемчужина Сибири" приняла финальный этап Кубка мира.