Биатлонист Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры

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Известный российски биатлонист Антон Шипулин решил завершить свою спортивную карьеру. Последним стартом в большом спорте для него станет "Рождественская гонка" в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

В частности, об этом Антон написал в своем "Инстаграме":

Спасибо большое вам, дорогие болельщики, за вашу поддержку! Без вас это приключение было бы в разы сложнее. Мои победы - это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить. Вы - лучшие. Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на "Рождественской гонке", которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере =)

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал решение олимпийского чемпиона: "Отнеслись к решению Антона спокойно. Наша команда продолжает выступать, в панике мы не бегаем. Были ли готовы к нему? Я знал об этом его решении ещё 10 дней назад. Он принял решение, мы по нему спокойно работаем. Если он передумает, будем разговаривать", — сказал Драчёв корреспонденту "Чемпионата".

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.