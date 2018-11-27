Тюменские юниорки завоевали медали первенства России по дзюдо

Более шестисот спортсменов приняли участие в юниорском первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, завершившемся на днях в Назрани. В весовой категории до 48 кг две медали завоевали спортсменки центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Алина Сергеева выиграла серебро первенства, на ее счету победа в четырех схватках из пяти. Юлия Куняева провела шесть поединков: в первом одержала верх, далее уступила сопернице из Северо-Кавказского федерального округа, в итоге ставшей победителем в этой категории. Затем тюменка в группе утешения выиграла еще четыре схватки, в итоге завоевав бронзу первенства.

Как сообщили в центре "Тюмень-дзюдо", по итогам выступления Алина доказала, что является одним из лидеров в весе до 48 кг и укрепила свои позиции в национальной сборной, а Юлия вошла в ее состав. В ближайшее время спортсменки будут выступать на международном уровне, защищая честь страны.