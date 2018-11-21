В Тюмени пройдет чемпионат мира по бильярдному спорту

Тюмень примет чемпионат мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" с 28 ноября по 1 декабря.

В турнире примут участие спортсмены из 24 стран: России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Финляндии, Грузии, Литвы, Латвии, Монголии, Эстонии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Германии, Испании, Болгарии, Чехии, Израиля, США и Польши.

Участниками чемпионата заявлены известные спортсмены: Диана Миронова (мастер спорта международного класса, десятикратная чемпионка мира), Ольга Милованова (мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка мира), Иосиф Абрамов (мастер спорта, действующий чемпион мира) и Никита Ливада (заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира).