Тюмень примет юношеское первенство России по дзюдо

С 8 по 11 ноября в Тюмени состоится первенство России по дзюдо среди спортсменов 2002–2004 годов рождения. Среди участников — более 30 представителей Тюменской области. Всего за награды первенства и право войти в состав сборной России поборются более восьмисот юных спортсменов.

Соревновательная программа первенства России рассчитана на четыре дня. В четверг, 8 ноября, ее откроют юноши в весовых категориях до 46 и 50 килограммов и девушки в весовых категориях до 40 и 44 килограммов. На следующий день, 9 ноября, состоятся состязания в весовых категориях до 55 и 60 у юношей и до 48 и 52 у девушек. Следующими, 10 ноября, в борьбу вступят юноши в весе не более 66 и 73 и девушки в весе до 57 и 63 килограммов. 11 ноября, в последний день соревнований, лучших выявят тяжеловесы — юноши, выступающие в весовых категориях до 81, 90 и свыше 90, девушки в весовых категориях до 70 и свыше 70 килограммов.

Начало предварительных поединков — в 10 часов ежедневно. Официальное открытие соревнований — 8 ноября в 16:40. Финальные схватки будут начинаться в 17 часов ежедневно, за исключением 11 ноября, где проведение финалов и церемонии награждения запланированы сразу после окончания предварительных встреч. Вход свободный.