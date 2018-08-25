Тюменская сборная выступила на Первенстве России по лапте в Удмуртии

Сборная Тюменской области приняла участие в Первенстве России по лапте, которое состоялось 20-24 августа в селе Малая Пурга Удмуртской республики. Соревнования проходили среди девушек и юношей 2001-го года рождения и моложе.

В состав тюменской сборной вошли 10 девушек и 10 юношей, при этом в женской команде больше половины - кандидаты в мастера спорта, в их числе капитан, 15-летняя Елена Печерина. Все спортсменки из поселка Боровский Тюменского района.

В юношеской команде два спортсмена имеют звание КМС, они также проживают в Боровском. Также в составе сборной юноши из Бердюжского, Ярковского районов, где русская командная игра становится все популярнее, пишет "Тюменская область сегодня".

"Лапта" - одна из традиционных русских командных игр, цель которой – ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны и обратно, не позволив противнику "осалить" себя пойманным мячом. За удачные пробежки команда получает очки и, набрав наибольшее количество очков за установленное время, она становится победителем. Игра является родственной к таким видам спорта как бейсбол и крикет, для нее необходима широкая естественная площадка.

На сегодняшний день звание мастеров спорта России имеют свыше 300 спортсменов, активно занимающихся русской лаптой и популяризирующих данное направление среди россиян.