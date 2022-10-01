В выходные тхэквондисты ВТФ разыграют памятный турнир в Тюмени

1 октября, состоится открытый турнир по тхэквондо ВТФ памяти Героя Российской Федерации Магомедова Нурбагандова. Торжественное открытие соревнований запланировано на 18:00, а поединки начнутся уже с 10:00.

Соревнования соберут не только любителей популярного вида спорта, но и всех спортсменов, граждан-патриотов и любителей активного образа жизни. Они станут частью открытия сезона и мотивацией для подрастающего поколения.

Турнир проводится впервые, он посвящен памяти лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, который был убит в 2016 году членами незаконного вооруженного формирования в лесном массиве под селом Сергокала Сергокалинского района Дагестана. Его убийство боевики сняли на видео. Магомед перед смертью обратился к своим товарищам по оружию, сказав: "Работайте братья". Посмертно он удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Около 400 человек из более десятка регионов соберутся на турнир, чтобы почтить память героя. Состязаться будут спортсмены в трех возрастных категориях - от 2010 до 2005 года рождения и старше. Турнир организован при поддержке "Центр боевых Искусств и единоборств Тюменской области", Федерации Тхэквондо ВТФ города Тюмени. Его соорганизаторы: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, Спортивная школа "Тура".