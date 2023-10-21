В Тюмени состоится турнир по смешанным единоборствам

5 ноября в областной столице пройдет профессиональный турнир по смешанным единоборствам "TYUMEN PRO MMA", посвященный Дню народного единства.

Турнир начнется в 18:00 на площадке концертного зала "Золотые ворота Сибири". В клетку для единоборств выйдут 24 спортсмена из Тюмени, Барнаула, Новосибирска, Туринска, Домодедово и Ирбита, чтобы продемонстрировать свое мастерство в поединках.

Титулованные бойцы, среди которых победители первенства Мира и России по ММА, Мастера спорта и опытные профессионалы покажут зрителям красоту смешанных единоборств. Гости турнира смогут увидеть 7 профессиональных поединков, а также 6 любительских боев, в рамках которых состоится гран-при в весовой категории 65,8 кг.

В рамках профессионального турнира по смешанным единоборствам "TYUMEN PRO MMA" состоится гран-при в полулегком весе (65,8 кг), где четверо тюменских спортсменов сразятся за пояс чемпиона гран-при.1. Александр Купп - Исломиддинов Абдурахман 65,8 (оба представляют Тюмень)2. Данил Попов - Эльяр Гусейнов 65,8 (оба - также из Тюмени). В этой четверке только один выйдет победителем и сможет примерить пояс чемпиона.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.