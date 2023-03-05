В Тюмени пройдет турнир по го "Вечерние звезды"

Бесплатный турнир по го "Вечерние звезды", состоится в Тюменском госуниверситете 19 марта. Начало в 10:00. Ограничений по возрасту нет.

Правила просты: играют два игрока, один - черными камнями, другой - белыми. Цель — огородить на доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

"Проводится два турнира: на доске 19х19 для опытных игроков и на доске 13х13 для начинающих. На второй могут играть только те, кто еще не участвовал в наших турнирах. Главное условие — знать правила и уметь самостоятельно завершить партию, то есть посчитать очки в конце", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" председатель Тюменского областного отделения Российской Федерации го Антон Рочев.

Для тех, кто еще ни разу не садился за доску, проведут два мастер-класса в "Точке кипения" 5 и 11 марта. Первое мероприятие посвятят истории и правилам игры, а также можно будет сыграть партии под руководством наставников. Зарегистрироваться на турнир и мастер-классы можно в группе "Линия жизни" во ВКонтакте. Победителей состязаний наградят медалями и призами.