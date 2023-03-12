В Ялуторовске пройдет турнир по бальным танцам

Более 500 спортсменов соберет в Ялуторовске турнир по спортивно-бальным танцам "Ялточка" 19 марта. Решение принять участие в нем уже приняли жители Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска и Кургана, рассказала организатор, директор АНО "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

"Идея организации такого соревнования пришла благодаря тому, что сама когда-то 20 лет назад увлекалась бальными танцами. И Ялуторовск тогда был негласной столицей бальных танцев", - рассказала Светлана.

Турнир проходит за счет общественной организации. Подготовкой спортсменов занимаются педагоги Тюмени и Ялуторовска. Оценивать выступающих будут профессиональные судьи, сообщила "Тюменская линия".