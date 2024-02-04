На турнире по виртуальной реальности побывали тюменские студенты

Студенты университетов и колледжей приняли участие в турнире по Warpoint Событие приурочено ко Дню студента.

Команда Студсовета Тюменской области вместе с Warpoint провела для студентов города соревнование. В событии поучаствовали учащиеся Колледжа цифровых и педагогических технологий, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменского государственного и индустриального университетов, ГАУ Северного Зауралья и Тюменского медицинского колледжа.

За три часа игрового времени команды по четыре человека сразились друг с другом в виртуальном пространстве. Также студенты смогли попробовать себя в роли водителей машины с помощью очков дополненной реальности.

По итогам турнира, призовые места заняли команды: "Овощебаза ТИУ" Тюменского индустриального университета, "Тадж групп", состоящая из иностранных студентов Тюменского государственного университета и медицинского колледжа и "G2" — обучающиеся Тюменского государственного университета и Колледжа цифровых и педагогических технологий, сообщает Мой-портал.ру.