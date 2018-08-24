В Тюмень снова едет ЦСКА с Акинфеевым и Фернандесом

ФК "Тюмень" в 1/16 Кубка России встретится на своем поле с московским ЦСКА. Матч пройдет 26 или 27 сентября. Армейцы не так давно гостили в Тюмени - играли матч первенства России против красноярского "Енисея". Наличие героев чемпионата мира Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса не помогло: ЦСКА сыграл вничью 1:1.
В других парах встречаются:
Балтика – Локомотив
Авангард – Краснодар
Черноморец – Спартак
Динамо Брянск – Оренбург
Тамбов – Крылья Советов
Волгарь – Зенит
Чайка – Анжи
Сызрань-2003 – Ростов
Химки – Рубин
Нефтехимик – Урал
СКА Хабаровск – Ахмат
Нижний Новгород – Уфа
Торпедо – Динамо
Луки-Энергия – Енисей
Сахалин – Арсенал
Фото ФК ЦСКА
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