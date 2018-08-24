В Тюмень снова едет ЦСКА с Акинфеевым и Фернандесом

ФК "Тюмень" в 1/16 Кубка России встретится на своем поле с московским ЦСКА. Матч пройдет 26 или 27 сентября. Армейцы не так давно гостили в Тюмени - играли матч первенства России против красноярского "Енисея". Наличие героев чемпионата мира Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса не помогло: ЦСКА сыграл вничью 1:1.

В других парах встречаются:

Балтика – Локомотив

Авангард – Краснодар

Черноморец – Спартак

Динамо Брянск – Оренбург

Тамбов – Крылья Советов

Волгарь – Зенит

Чайка – Анжи

Сызрань-2003 – Ростов

Химки – Рубин

Нефтехимик – Урал

СКА Хабаровск – Ахмат

Нижний Новгород – Уфа

Торпедо – Динамо

Луки-Энергия – Енисей

Сахалин – Арсенал

Фото ФК ЦСКА