ФК "Тюмень" начал сезон с унижения фаворита

Футбольный клуб "Тюмень" в первом матче Футбольной национальной лиги разгромил со счетом 4:1 одного из фаворитов - "Балтику" из Калининграда.

Три мяча на счету Максима Вотинова, который возглавил список бомбардиров лиги. А "Тюмень", в свою очередь, возглавила турнирную таблицу как минимум до 22 июля, когда наша команда встретится на выезде с "Химиком" из Дзержинска.

Интересно, что именно "Балтика" в мае отправила "Тюмень" во второй дивизион, чего не случилось только по причине отказа других клубов от повышения в классе и исключения из лиги "Кубани" и "Волгаря". Так что для тюменцев эта игра была сверхпринципиальна.

Всего до ухода на зимний перерыв команды проведут 24 тура, последний намечен на 24 ноября. Турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ намечен на 25 мая.

Фото fc-tyumen.ru/Антон Сакерин