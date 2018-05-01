Дети Ярковского района смогут заниматься дзюдо

12:52 01 мая 2018
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kluch.media
| Фото: kluch.media

Секция дзюдо готовится к открытию на базе МАУ "Молодежный центр" в селе Ярково Тюменской области.

Как пишет "Тюменская область сегодня", новое направление развивается благодаря тесному взаимодействию главы района Евгения Щукина с тюменским центром дзюдо и Объединенной федерацией дзюдо.

В молодежном центре уже подготовлен спортивный зал, пол которого застелили специальным покрытием – татами. Секция дзюдо начинает работу в апреле.

Руководство района уверено, что новый вид спорта будет активно развиваться, и в ближайшем будущем поклонники и почитатели этого вида единоборства продемонстрируют землякам полученные навыки и умения.

Теги: дзюдо
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