Дети Ярковского района смогут заниматься дзюдо

Секция дзюдо готовится к открытию на базе МАУ "Молодежный центр" в селе Ярково Тюменской области.

Как пишет "Тюменская область сегодня", новое направление развивается благодаря тесному взаимодействию главы района Евгения Щукина с тюменским центром дзюдо и Объединенной федерацией дзюдо.

В молодежном центре уже подготовлен спортивный зал, пол которого застелили специальным покрытием – татами. Секция дзюдо начинает работу в апреле.

Руководство района уверено, что новый вид спорта будет активно развиваться, и в ближайшем будущем поклонники и почитатели этого вида единоборства продемонстрируют землякам полученные навыки и умения.