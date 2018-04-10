Тюменец Эльдар Аллахвердиев стал третьим на кубке Европы по дзюдо

Представитель центра "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев завоевал бронзу на кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который прошел в итальянском Линьяно в конце прошлой недели.
Эльдар стал третьим в весовой категории до 90 кг. Воспитанник тренера Андрея Вуколова провел шесть встреч, в 5 из которых одержал досрочные победы над спортсменами из Бельгии, Италии, Австрии, Словакии и Франции.
Всего за медали в этой категории боролись 46 дзюдоистов. В турнире приняли участие 604 атлета из 36 стран мира.
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