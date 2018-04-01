Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин рассказали о шоу Ильи Авербуха

Илья Авербух представил тюменцам во Дворце спорта свою программу с участием знаменитых российских фигуристов "Вместе и навсегда" 31 марта. Перед началом шоу его участники, многократные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин встретились с прессой.

Новый гастрольный тур – это симбиоз лучших постановок Ильи Авербуха. В первом отделении тюменцы увидели сольные номера знаменитых фигуристов. Во втором – театрализованное представление со своей философией, где участники шоу вышли на лед без объявления их титулов. По словам Максима Маринина, каждый фигурист здесь – часть целого. Ледовое шоу разворачивается на вокзале, который, по задумке режиссера, олицетворяет человеческую жизнь со встречами и расставаниями.

"Много разных людей встречаются там друг с другом, много судеб сталкиваются, –пояснил Маринин, – Может быть, кто-то из зрителей узнает и себя".

Как актеры в спектакле, так и фигуристы, выходя на ледовую сцену, играют в определенном образе.

"У меня образ бухгалтера, который погряз в бумагах, запустился, перестал следить за своей внешностью, но на вокзале вдруг встречает буфетчицу, которая меняет его", – продолжил Максим Маринин.

Роль буфетчицы сыграла актриса Дарья Мороз, которая стала достойным участником шоу. Раньше эту роль исполняла Татьяна Тотьмянина, но на этот раз пришлось отказаться из-за травмы.

"Так случилось, что в конце 2017 года я сломала ногу. То, что я сегодня катаюсь, а не хожу на костылях, чудо. Когда мне еще накладывали гипс, я кричала докторам: у меня 23 февраля выступление, делайте, что хотите. Они поддерживали меня, но смотрели, как на сумасшедшую", - поделилась чемпионка.

Бросить шоу Татьяна не могла: она с проектами Ильи Авербуха работает уже 14 лет. Тюменские журналисты поинтересовались, как за это время изменился зритель и сами участники?

"Меня очень удивляет, что уже 14 лет к нам ходят, и каждый год на шоу – аншлаг, – отметила фигуристка, – Я каждый раз думаю: "Уоу, нас еще помнят? Еще хотят видеть?". Что до нас, то в 2004 мы жили другими ценностями. У нас была цель: олимпиада 2006 года. Кроме тренировок, больше ни на что не было времени. Сегодня на первый план все-таки выходит семья", - отметила спортсменка.

"И при этом мы начали больше понимать, что и для чего мы делаем", - дополнил слова партнерши Маринин.

Во время самого шоу во Дворце спорта олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отметил высокий уровень развития школы фигурного катания в Тюмени и талант юных тюменских спортсменов, что, по его словам, - редкое явление.

Напомним, что в феврале Алексей Ягудин в рамках проекта ОНФ "Легенды спорта – детям" провел мастер-классы для детей в тюменском спортивном комплексе "Прогресс", а затем присутствовал на открытии зональных соревнований первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей на ледовой арене СК "Прибой" в Тюмени.