Тюменские биатлонисты взяли золото и серебро в спринте на чемпионате России

17:04 31 марта 2018
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Всероссийские соревнования по биатлону с 29 марта по 5 апреля принимает Ханты-Мансийск. 31 марта прошли спринтерские гонки.

В мужском спринте на 10 км, несмотря на два штрафных круга,  победу празднует тюменец Александр Логинов.

На  5,3 секунды от него отстал еще один тюменский биатлонист  - Евгений Гараничев. На огневых рубежах он допустил одну ошибку.

Замкнул тройку лучших с одним промахом представитель Юргы Никита Поршнев, сообщает "Русский биатлон".

Фото - https://vk.com/umshm

Теги: биатлон , соревнования , Ханты-Мансийск , ХМАО-Югра
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