Тюменские биатлонисты взяли золото и серебро в спринте на чемпионате России

Всероссийские соревнования по биатлону с 29 марта по 5 апреля принимает Ханты-Мансийск. 31 марта прошли спринтерские гонки.

В мужском спринте на 10 км, несмотря на два штрафных круга, победу празднует тюменец Александр Логинов.

На 5,3 секунды от него отстал еще один тюменский биатлонист - Евгений Гараничев. На огневых рубежах он допустил одну ошибку.

Замкнул тройку лучших с одним промахом представитель Юргы Никита Поршнев, сообщает "Русский биатлон".

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