Тюменские лыжники выиграли эстафеты на чемпионате России

Мужскую и женскую эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам, который сейчас проходит в Сыктывкаре, выиграли спортсмены из Тюменской области.

Победу в мужской эстафете 4 × 10 км одержала команда в составе Евгения Белова, Александра Большунова, Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.

Тюменские лыжницы Татьяна Алешина, Анна Жеребятьева, Ольга Кучерук и Ольга Репницына стали победительницами в эстафете 4 × 5 км, сообщает ЦСП72.