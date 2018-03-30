Тюменские лыжники выиграли эстафеты на чемпионате России

Мужскую и женскую эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам, который сейчас проходит в Сыктывкаре, выиграли спортсмены из Тюменской области.
Победу в мужской эстафете 4 × 10 км одержала команда в составе Евгения Белова, Александра Большунова, Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.
Тюменские лыжницы Татьяна Алешина, Анна Жеребятьева, Ольга Кучерук и Ольга Репницына стали победительницами в эстафете 4 × 5 км, сообщает ЦСП72.
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