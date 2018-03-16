Более тысячи танкистов и поклонников других онлайн-игр соберутся на манеже в Тюмени

Tyumen Cyber Fest 2018 обещает стать масштабным киберспортивным событием России. В рамках фестиваля состоится сразу пять турниров по разным игровым дисциплинам.

17 марта в Легкоатлетическом манеже Тюмени станет днем поклонников World of Tanks. На участие в соревнованиях заявились 450 человек.

18 марта 650 игроков будут биться за призовые места в DOTA 2, CS:GO, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS и Tekken'7. Общий призовой фонд двух дней - миллион рублей.

Зрители проявляют к фестивалю не меньший интерес. На сайте в качестве участников зарегистрировались уже около трех тысяч человек. Вход для всех бесплатный.

Игровые зоны разместятся на площади в 8 тысяч квадратных метров. Сегодня на манеже кипит работа. Специалисты собирают мебель, устанавливают конструкции, стенды, готовят сцену, прокладывают кабели и настраивают Wi-Fi, чтобы было комфортно и игрокам, и зрителям.

О подготовке к событию журналистам рассказал куратор проекта Роман Чуйко.

Как отметил Роман, это второй по счету киберфестиваль в Тюмени. Первый прошёл в ноябре прошлого года и вызвал огромный интерес у молодежи. "Мы увидели большой отклик от сообществ и людей, которые увлекаются компьютерными играми, и киберспортсменов. Результат превзошел все наши ожидания. После форума решили организовать более масштабный фестиваль, потому что желающих было гораздо больше, чем у нас возможностей в Технопарке", - сообщил Чуйко.

Организаторы учли предыдущие недочеты, поэтому фест-2018 пройдет в манеже. На такой большой площади комфортно размещаются все пять игровых зон. Для ведения турниров приглашены топовые комментаторы. Они будут сидеть отдельно от игроков, а специальное оборудование позволит сделать более качественный контент. Финалы будут транслироваться на главном экране – вместе с боковыми его размер составит достигнет 110 кв. м. Следить за ходом игр можно будет не только офлайн. Партнерами тюменского киберфеста выступили Mail.ru Group и Ok.ru – компании организуют трансляцию на своих платформах. Также онлайн показ будет идти в Twitch, на ресурсе "Мой портал.ру" в группе "Киберспортивная Тюмень" и так далее.

Игрокам предоставят одни из лучших в России и мире компьютеры и большие мониторы – партнер фестиваля HYPERPC накануне вечером уже завез оборудование на площадку. Самые мощные из представленных компьютеров имеют водяное охлаждение, цена некоторых доходит до 250 тысяч рублей. По словам Романа Чуйко, их мощность позволяет ощутить все нюансы игры и увидеть ультранастройки, которые в игре на обычном компьютере просто недоступны. Зрители тоже смогут все это увидеть и оценить видеокартинку, которая будет транслироваться на главный экран.

Организаторы позаботились не только о спортсменах, но и простых участниках фестиваля. Для них будет развернуты интерактивные зоны, фотоматрица, площадка VR, 3D косплей, игровая площадка и многое другое. В этих зонах можно будет бесплатно поиграть, сделать фото и пострелять из страйкбольного оборудования по мишеням. Подкрепиться можно будет на фуд-корте.

Чем тюменский киберфест отличается от остальных? "Я не знаю ни одного такого же фестиваля в России. В Екатеринбурге проводился подобный фестиваль, но я там не был и мне сложно сравнивать, - ответил Роман Чуйко. - Формат, когда делается фестиваль нескольких дисциплин, сложен с точки зрения организации процесса. Как правило, на это мало кто идет. Делается одна только дисциплина, в нее вкачиваются все ресурсы. И на нее собираются со всего мира профессиональные команды. У нас другой формат. Мы больше сосредоточились не на профессиональном спорте, а на массовом, чтобы удовлетворить потребности максимального количества дисциплин и наших киберспортсменов. Чтобы в них зародилось ощущение большой сцены, чтобы им реально захотелось профессионально заниматься киберспортом, прочувствовать уровень крупных турниров".

Отметим, для того, чтобы стать зрителем, нужно зарегистрироваться на сайте или же непосредственно в день фестиваля отметиться у регистраторов на входе в легкоатлетический манеж. Подробности мероприятия, сведения о командах и игроках можно узнать здесь.