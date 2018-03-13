Тюменские лыжники закроют зимний сезон

В эту субботу, 17 марта, в Тюмени пройдут соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона 2017–2018". Состязания состоятся на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в лесопарке "Затюменский".

Участниками гонок станут тюменцы и тюменки пяти возрастных групп: 1999 года рождения и до 39 лет, 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005 годов рождения, 40 лет и старше.

Спортсменам предстоит покорить дистанцию в 5 км свободным стилем, а спортсменкам – 3 км. Старт будет дан в 10 часов.

Для участия в соревнованиях необходимо до 16 марта предоставить заявку и медицинский допуск в мандатную комиссию на лыжную базу МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Барнаульская, 17/2).

Телефон для справок: 8 (3452) 283-352.

Фото: группа "СДЮСШОР № 2" / vk.com