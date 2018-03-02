Тюменец Вячеслав Малеев выиграл золото на юниорском первенстве мира по биатлону

09:15 02 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: rusbiathlon.ru

Первенство мира по биатлону среди юниоров проходит в эти дни в Эстонии. В составе российской эстафетной четверки тюменский спортсмен Вячеслав Малеев завоевал золотую медаль. Победу с ним разделили Саид Каримулла Халили, Василий Томшин и Игорь Малиновский. На втором месте оказались норвежцы, на третьем – французы.

Команда девушек выиграла в эстафете бронзу. В тройке выступили Полина Шевнина, Валерия Васнецова и тюменка Эмма Тимербулатова. Первыми стали спортсменки из Франции, серебро у норвежских спортсменок, сообщает ЦСП72.

Соревнования стартовали 26 февраля и завершатся 4 марта.

Теги: биатлон , первенство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018