Тюменец Вячеслав Малеев выиграл золото на юниорском первенстве мира по биатлону

Первенство мира по биатлону среди юниоров проходит в эти дни в Эстонии. В составе российской эстафетной четверки тюменский спортсмен Вячеслав Малеев завоевал золотую медаль. Победу с ним разделили Саид Каримулла Халили, Василий Томшин и Игорь Малиновский. На втором месте оказались норвежцы, на третьем – французы.

Команда девушек выиграла в эстафете бронзу. В тройке выступили Полина Шевнина, Валерия Васнецова и тюменка Эмма Тимербулатова. Первыми стали спортсменки из Франции, серебро у норвежских спортсменок, сообщает ЦСП72.

Соревнования стартовали 26 февраля и завершатся 4 марта.