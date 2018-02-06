Спортивные забеги "Лыжни России" перенесли в "Жемчужину Сибири"

Завтра в Тюмени начинается регистрация на XXXVI открытую Всероссийскую массовую гонку "Лыжня России". Как сообщают организаторы, в программе мероприятия произошли изменения: на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) будут проходить только VIP-гонка и массовый старт на 1 км. Открытие намечено на 12 часов.

Спортивные забеги на 5 и 10 км перенесены на территорию областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Время старта на дистанцию 10 км – 12.40, на 5 км – 12.43. Подробная информация по телефону: 8 (3452) 77-95-64.

Регистрация участников на дистанцию 1 км пройдет с 7 по 9 февраля (время работы: 7-8 февраля с 10.00 до 18.00, 9 февраля с 10.00 до 19.00) в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). В день соревнований регистрация проводиться не будет.

Добраться до места соревнований можно на общественном транспорте: № 30, 54 и 141, остановка "Государственный аграрный университет".

Фото: группа "Лыжня России в Тюмени" / vk.com