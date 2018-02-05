Сборная ТИУ представляет Тюмень на Кубке регионов по волейболу

Сборная Тюменского индустриального университета по волейболу представляет Тюмень на II Кубке регионов, который проходит 3-4 февраля в Екатеринбурге.

Как сообщили организаторы, прошло больше двух лет после розыгрыша первого Кубка Регионов. Однако спортсмены, которые принимали в нем участие, отметили незабываемую атмосферу этого события. Поэтому было принято решение о возрождении турнира. В этот раз борьба проходит между шестью командами: на площадку вышли по две команды из Екатеринбурга и Челябинска, а также команды из Перми и Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".

В рамках турнира команды были поделены на две группы, Тюмень попала в группу "А", где сыграла с челябинской командой "Конар" и дружиной "Юнсис" из Екатеринбурга. По итогам отборных матчей в финал вышли "Инсис" и команда Перми. Решающая игра пройдет в Екатеринбурге вечером 4 февраля.