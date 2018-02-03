Соревнования "Лыжня России" приурочат к 95-летию Тюменского района

Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России" пройдут в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 10 февраля. Мероприятие в этом году посветят 95-летнему юбилею Тюменского района.

Как сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", ожидается, что на старт выйдут около двух тысяч участников из 23 муниципальных образований Тюменского района. "Лыжню России" по традиции откроет VIP-забег, в нем планируют принять участие Губернатор Тюменской области, депутаты областной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, чиновники от спорта, думы и администрации района, выдающиеся спортсмены, главы муниципальных образований, руководители предприятий и учреждений Тюменского района.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года, и количество ее участников постоянно растет. Эти соревнования являются самыми масштабными по количеству участников и географическому охвату. Уже 73 региона России заявили в этом году о своей готовности принять участие в грандиозном спортивном празднике.

Победители и призеры (I-III места) на дистанциях 5 и 10 км в возрастных группах – 2000 и моложе (юноши и девушки) и 1999 годов рождения и старше (мужчины и женщины) по итогам соревнований награждаются медалями и дипломами, победители – кубками. Лидеры и призеры в семейных стартах награждаются памятными подарками.

Всем участникам соревнований традиционно вручается стартовый номер и спортивная шапочка с логотипом Всероссийской лыжной гонки "Лыжня России".