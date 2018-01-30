Тюменские ледолазы открыли спортивный сезон

В Тюмени стартовым мероприятием сезона для ледолазов стал чемпионат города по альпинизму в дисциплинах скорость и трудность.

В экстремальных соревнованиях участвовали юноши и девушки в возрасте от 16 лет. Они штурмовали ледяную стену с помощью специального снаряжения – кошек (приспособление для передвижения по льду) и айс-фифов (короткие металлические крюки).

В скорости быстрее всех преодолели дистанцию Никита Лиханов ("Пионер") и Мария Красавина (ОСДЮСШОР), вторыми финишировали Сергей Афанасьев и Алина Котова ("Пионер"), третьими стали Евгений Дикий (СДЮСШОР № 2) и Екатерина Репина ("Пионер").

В трудности лучше всех проявили себя Никита Лиханов и Екатерина Репина, серебро завоевали Сергей Афанасьев и Дарья Чопозова ("Пионер"), а награды с бронзовым отливом достались Александру Мочалову ("Пионер") и Алине Гловацкой (СДЮСШОР № 2).

Как сообщили в пресс-службе МАУ ДО СДЮСШОР № 2, следующим испытаниям для ребят станут открытые чемпионат и первенство Тюменской области по ледолазанию. Они пройдут 10 февраля.

Фото: группа "СДЮСШОР № 2" / vk.com