Тюменский этап кубка мира по биатлону собираются посетить болельщики из 49 регионов России и стран ближнего зарубежья

Кроме тюменцев активно раскупают билеты на девятый этап кубка мира по биатлону жители Свердловской области, Москвы, Пермского края и Курганской области. По сведениям организаторов, соревнования, которые пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года, планируют посетить болельщики из 49 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Напомним, что гонки пройдут в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Тюменский этап станет заключительным в сезоне. Здесь назовут победителей общего зачета кубка мира и вручат главные трофеи — хрустальные глобусы.

С 19 января в продажу поступит еще около 3 тысяч билетов на трибуны C и D. На гонки в будние дни билеты на трибуну C стоят 350 руб., в выходные — 700 руб. Цена абонемента (позволяет посетить все соревновательные дни этапа) — 1785 руб. Стоимость билетов на трибуну D — 250 руб. в будни и 500 руб. в выходные. Абонемент можно приобрести за 1275 руб.

Билеты и абонементы продаются на сайте Ponominalu.ru, кнопка "Купить билет" работает на официальном сайте соревнований.