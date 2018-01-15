Глеб Ретивых стал бронзовым призером на Кубке мира по лыжным гонкам

Восьмой этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам завершился вчера, 14 января, в Дрездене. В программе соревнований был командный спринт свободным стилем. Российский дуэт в составе Глеба Ретивых (Тюменская область) и Андрея Краснова (Санкт-Петербург) выиграл бронзу.

Победителями гонки стали итальянцы Дитмар Нёклер и Федерико Пеллегрино, второе место заняли шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсен, сообщает ЦСП72.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 20–21 января в словенской Планице.