Глеб Ретивых стал бронзовым призером на Кубке мира по лыжным гонкам

Восьмой этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам завершился вчера, 14 января, в Дрездене. В программе соревнований был командный спринт свободным стилем. Российский дуэт в составе Глеба Ретивых (Тюменская область) и Андрея Краснова (Санкт-Петербург) выиграл бронзу.
Победителями гонки стали итальянцы Дитмар Нёклер и Федерико Пеллегрино, второе место заняли шведы Эмиль Йёнссон и Теодор Петерсен, сообщает ЦСП72.
Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 20–21 января в словенской Планице.
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