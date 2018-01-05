Тюменские спортсмены отправились на очередной этап Кубка мира по биатлону

Тюменские спортсмены принимают участие в четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал 4 января в Оберхове (Германия). Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

В состав сборной вошли четыре тюменских биатлониста: Виктория Сливко, Ирина Старых, Алексей Логинов и Евгений Гараничев. Они пройдут три гонки: связку из спринта и гонки преследования, эстафеты. Составы эстафетных четверок тренерский штаб сборной России объявит позже, пишет "Вслух.ру".

Тюменцы в этом биатлонном сезоне выступают не слишком удачно: Александр Логинов занимает в общем зачете 17-е место, Евгений Гараничев - 30-е, а Виктория Сливко - 52-е. Ирина Старых пропустила первый этап в Эстерсунде и не набирала зачетных баллов. Лучший результат среди тюменцев - у Александра Логинова. Он занял четвертое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.