Тюменцы готовы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Тюменская область поддержит российских спортсменов, которые примут решение выступать на Зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане. О готовности оказать всю необходимую помощь, в том числе финансовую, заявил глава региона Владимир Якушев.

"В сложившейся ситуации позиция Тюменской области полностью совпадает с точкой зрения президента России, заявившего, что спортсмены, желающие выступить в Пхенчхане, могут рассчитывать на поддержку властей. Разумеется, мы будем болеть за всех россиян, а за тюменских атлетов в первую очередь!", – заверил Владимир Якушев.

В составе биатлонной сборной выйти на трассу под нейтральным флагом смогут выступающие в основной дружине Евгений Гараничев и Виктория Сливко, а также члены второго эшелона национальной команды – Ирина Услугина, Анастасия Загоруйко и другие атлеты, в биографии которых нет подозрений на употребление допинга. Представлять Россию на лыжной трассе может и успешно начавший новый сезон в основном составе дружины тюменец Александр Большунов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Российские спортсмены непременно должны выступить в Южной Корее. Гимн сами споем, а национальных флагов хватит у наших болельщиков. Ребята проделывают колоссальную работу, практически живут на сборах. Считаю, каждый атлет вправе сам принять столь ответственное решение", - прокомментировал директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

