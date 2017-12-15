Спортивную элиту области будут чествовать в Тюмени

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита – 2017" пройдет в СК "Центральный" 20 декабря.

Заслуженные награды вручат лучшим спортсменам и их тренерам в олимпийских и неолимпийских видах, атлетам с ограниченными физическими возможностями и их наставникам. В этот вечер будут отмечены юные спортсмены, подающие большие надежды, педагоги в области физической культуры и спорта, лучшие команды, федерации, трудовые коллективы, культивирующие здоровый образ жизни, спортивные клубы. Всего в этом году предусмотрено 15 номинаций. Как сообщает ЦСП72, впервые за всю историю конкурса, который проводится с 1995 года, назовут победителя и лауреатов в категории "Лучший спортивный волонтер".

Начало церемонии в 16.00. Организаторы приглашают зрителей прийти пораньше, чтобы успеть сфотографироваться у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вход на церемонию свободный.