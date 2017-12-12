Стартовала продажа билетов на этап кубка мира по биатлону в Тюмени

Девятый этап кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта 2018 года. Гонки состоятся в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Тюменский этап станет заключительным в сезоне. В Тюмени назовут победителей общего зачета кубка мира и вручат главные трофеи – хрустальные глобусы.

Цена на билеты варьируется от 200 до 1000 руб. На гонки в будни билеты на трибуну A можно купить за 500 руб., на B и C – 350, на D – 250, на трассу – 200. VIP-билет стоит 5000 руб. В выходные цена билета на трибуну A – 1000 руб., на B и C – 700, на D – 500, на трассу – 400. VIP-билет – 7500 руб.

Билеты уже продаются на сайте генерального официального распространителя билетов, с сегодняшнего дня их можно купить и в кассах легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12).

Программа соревнований (время местное:)

22 марта (четверг)

18:45 – спринт, 10 км, мужчины.

23 марта (пятница)

18:45 – спринт, 7,5 км, женщины.

24 марта (суббота)

17:00 – гонка преследования, 12,5 км, мужчины;

19:00 – гонка преследования. 10 км, женщины.

25 марта (воскресенье)

17:00 – масс-старт, 15 км, мужчины;

19:00 – масс-старт, 12,5 км, женщины.