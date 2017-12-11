Мария Зольникова завоевала золото Кубка России по дзюдо

Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин прошел в Брянске с 8 по 10 декабря. В нем участвовали более 300 спортсменов из всех федеральных округов России.

Лучшей в весовой категории до 70 кг стала тюменка Мария Зольникова, на пути к золотой медали выигравшая четыре встречи. На вторую ступень пьедестала в весе до 48 кг поднялась 18-летняя Алина Сергеева, одержавшая верх в трех поединках.

Среди мужчин медали завоевали еще три представителя центра "Тюмень-дзюдо". В весовой категории до 73 кг первым стал Имранбек Габасов, победивший в пяти схватках. Бронза еще у двух тюменцев — Шамиля Зилфикарова в категории до 66 кг и Гамзата Зургараева в категории до 81 кг.