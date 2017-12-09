Австрийская лыжня встречает тюменских юниоров-биатлонистов

Трое воспитанников тюменского центра спортивной подготовки – Ксения Жужгова, Екатерина Санникова и Илья Новопашин, - выступят в первом этапе кубка IBU по биатлону среди юниоров, который начнется сегодня, 9 декабря, в австрийском Обертиллиахе

Как пишет "Вслyх.ру", всего в Обертиллиахе юноши и девушки проведут по 2 спринтерские гонки - 9 и 10 декабря.

Кроме того, продолжаются этапы и в двух "старших" соревнованиях - в швейцарском Центцерхейде проходит 2-й этап взрослого Кубка IBU, а в австрийском Хохфильцене - 2-й этап Кубка мира. В Швейцарии сегодня состоятся мужской и женский спринты, завтра - гонки преследования, а в Хохфильцене сегодня гонки преследования, завтра - первые в олимпийском биатлонном сезоне эстафеты.