Кубок России по биатлону стартовал в Тюменской области

В Тюмени в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" проходит первый этап кубка России по биатлону. В гонках принимают участие женщины. Соревнования среди мужчин идут в Увате в Биатлонном центре имени Тихонова. Одновременно с кубком России проводятся всероссийские соревнования для юниорок и юниоров — кубок Тюменской области по биатлону.

Сегодня, 30 ноября, состоялась первая гонка — спринт на 7,5 км. Среди женщин лидировала югорская спортсменка Анастасия Морозова. На втором месте — Лариса Куклина (ЯНАО), на третьем — Ирина Кручинкина (Мордовия), сообщает ЦСП72. Лучший результат среди тюменских биатлонисток показала Екатерина Абрамова (23 место).

У юниорок победила Ирина Казакевич (Свердловская область). Еще одна представительница Свердловской области Полина Шевнина стала второй. Замкнула тройку москвичка Екатерина Бех. Ярослава Первакова из тюменской сборной заняла пятое место. В десятку попала и Эмма Тимербулатова, у нее девятая позиция.

Завтра, 1 декабря, в программе персьют на 10 км. В воскресенье, 3 декабря, пройдет эстафета 4×6 км у женщин и 3×6 км у юниорок.

Всего в соревнованиях участвуют более 100 спортсменок из 17 регионов страны.