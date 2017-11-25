Трое тюменских биатлонистов поборются за победу на Кубке мира

Представители Тюменской области Евгений Гараничев, Александр Логинов и Виктория Сливко вошли в состав российской сборной по биатлону и готовятся выступить в шведском Эстерсунде 26 ноября.

Как сообщает "Тюмeнская облaсть сeгодня", Гараничев отправится в Швецию прямиком из Тюмени: предстартовую подготовку сибиряк проходил на "Жемчужине Сибири" под руководством личного тренера Максима Кугаевского. Здесь он восстанавливался и набирал форму после болезни. Теперь Евгений чувствует себя хорошо и готов присоединиться к товарищам по команде.

Всего же на трассу в Эстерсунде выйдут шесть россиянок и семеро представителей сильного пола. Состязания начнут одиночная и смешанная эстафеты (26 ноября).

После двухдневного перерыва биатлонисты выявят сильнейших в индивидуальных гонках (29 ноября – женщины, 30 ноября – мужчины). Короткую дистанцию стреляющие лыжники преодолеют 1 и 2 декабря, а завершит программу первого этапа Кубка мира по биатлону гонка преследования.