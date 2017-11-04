Российские биатлонистки готовятся к Олимпийским играм в Тюмени

Женская сборная России по биатлону начала подготовку к новому зимнему сезону на трассах в Тюмени. Мужская сборная тем временем тренируется в Ханты-Мансийске. Города были выбраны в связи с необходимостью в естественных снежных трассах.
Тренировки продолжатся до 8 ноября, а затем российские спортсмены отправятся на сбор в норвежский поселок Бейтоштолен, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".
"Мне здесь нравится, — рассказывает чемпион мира Максим Цветков. — Наверное, Ханты-Мансийск является сейчас одним из лучших мест для проведения тренировок. Работаем усиленно, так как до нового сезона осталось не так много времени. Главный старт для нас в этом году – Олимпийские игры".
Отметим, что помимо российской сборной, сейчас на трассах Ханты-Мансийска спортивную подготовку также проходят команды из Казахстана и Белоруссии.
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