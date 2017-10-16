Тюменцы могут покататься на лыжах в осеннем лесу

В тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" оборудовали снежную трассу - биатлонисты и лыжники уже могут приступить к тренировкам на снегу. Пока искусственном.
Как отмечается в группе центра "ВКонтакте", такие условия в осеннюю плюсовую погоду удалось создать благодаря уникальной в России системе охлаждения, которая установлена на трассах центра.
Опробовать профессиональную трассу есть возможность не только у профессионалов, но и у любителей. Желающих ждут со среды по воскресенье в 19:00 - 20:00. Услуга платная - 1 200руб, вход и и лыжи входят в стоимость. Уточнить информацию можно по тел. 77-99-77 (администратор), 29-29-62 доб. 1572 (пункт проката).
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