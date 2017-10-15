Тюменские школьники выступят в финале фестиваля ГТО

Тюменская сборная в составе восьми человек примет участие в финальном этапе Всероссийского фестиваля ГТО, который пройдет с 18 октября по 8 ноября в международном детском центре "Артек" в Крыму.

В сборную вошли школьники из разных районов Тюменской области, имеющие золотые знаки отличия комплекса ГТО. Летом они прошли региональный этап конкурса и пробились в финал. Во время фестиваля, чтобы не отставать от одноклассников, ребята будут ходить в местную школу, пишет "Тюменская область сегодня".

Помимо основных испытаний ГТО, для участников фестиваля проведут и другие спортивные программы, как, например, состязания по самообороне, а также творческие конкурсы, один из которых выявит лучшего спортивного журналиста. Кроме того, команды смогут побороться за звание лучшей агитационной бригады на тему "Займись спортом! Участвуй в ГТО!".



По итогам соревнований на торжественном закрытии фестиваля команде-победителю вручат переходящий кубок, а особо отличившимся спортсменам – грамоты по разным номинациям.