Тюменцев ждет неделя здоровья

Неделя здоровья, приуроченная к общегородскому дню здоровья, пройдет в Тюмени с 2 по 8 октября. Полномасштабная работа спорторганизаторов развернется на 21 площадке по месту жительства.

Ее участниками станут тюменцы всех возрастов: от дошкольников до пенсионеров. На семи площадках пройдет скандинавская ходьба, популярная среди тюменцев от 45 лет и старше.

"Занятия скандинавской ходьбой вызывают устойчивый интерес у горожан, но есть одно но — востребованными остаются лишь утренние часы. Наша цель — приобщить людей заняться этим полезным видом спорта и в вечернее время, поэтому на своем мастер-классе будем обсуждать преимущества вечерних упражнений и практиковать скандинавскую ходьбу", — рассказывает инструктор по скандинавской ходьбе МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" Ирина Казанцева.

Турниры по шахматам и мини-футболу, настольному теннису и хоккею на траве, волейболу и футболу, спортивные эстафеты, танцевальные марафоны — это лишь неполный перечень всех запланированных спорторганизаторами мероприятий в рамках осенней недели здоровья в этом году.

Ознакомиться с графиком мероприятий можно здесь. Чтобы избежать недоразумений, в городском департаменте по спорту просят заранее созваниваться по указанному в графике номеру телефона и уточнять расписание.