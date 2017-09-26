Тюменки взяли эстафетное золото чемпионата России по летнему биатлону

Вчера в Чайковском эстафетами завершился чемпионат страны по летнему биатлону.

Женская сборная Тюменской области в лице Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Екатерины Абрамовой и Ирины Услугиной одержала победу. Вторыми финишировали биатлонистки из Удмуртии, третьими стали югорчанки.

Тюменский мужской квартет (Евгений Гараничев, Иван Печенкин, Евгений Идинов, Александр Печенкин) стал лишь шестым. Среди мужчин победила команда из Югры, вторыми стали представители Москвы, третье место у сборной Санкт-Петербурга.

В спринтерских гонках лучший результат среди женщин показала Виктория Сливко, у нее 5-е место; среди мужчин – Иван Печенкин, он 9-й, сообщает ЦСП72. Виктория Сливко отличилась также в индивидуальной гонке, спортсменке чуть-чуть не хватило до бронзы.