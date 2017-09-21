Тюменцы не смогли отличиться в личной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Индивидуальной гонкой у мужчин завершился первый день чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском. "Золото" взял Сергей Клячин из Пермского края. "Серебро" и "бронза" – у Алексея Волова из Югры и москвича Матвея Елисеева соответственно.
Тюменскую область представляли десять спортсменов. 20 место – это пока лучший результат тюменцев, его показал Иван Печенкин. Евгений Идинов – 21-й, Александр Мингалев – 32-й.
Как сообщает Центр спортивной подготовки, Евгений Гараничев пропустил гонку, Александр Логинов сошел с дистанции из-за полученной травмы.
На фото из архива СБР Иван Печенкин.
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