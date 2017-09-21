"Тюмень" попала в одну компанию с "Краснодаром", ЦСКА и московским "Динамо"

ФК "Тюмень" уступил накануне в домашнем матче Кубка России ФК "Тосно" со счетом 1:2.

Тюменцы играли неплохо, но не хватило опыта и удачи. Утешением - хоть и слабым - может служить тот факт, что одновременно с "Тюменью" розыгрыш Кубка покинули звездные ЦСКА, "Динамо"(Москва) и "Краснодар".

Следующий матч наша команда проведет уже в рамках первенства России среди команд ФНЛ - 24 сентября в Тюмени она встретится с "Авангардом", начало игры в 17 часов.