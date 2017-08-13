Городские соревнования по дзюдо стартуют в Тюмени в сентябре

Спортсмены четырех возрастных групп станут участниками первенства и чемпионата города по дзюдо. Соревнования стартуют 2 сентября, пишет "Тюменская область сегодня".

Первыми на татами выйдут юноши, а затем и девушки до 18 лет. Во второй день силами и ловкостью померятся мужчины 1999 года рождения и старше, а также женщины данной возрастной группы. 16 сентября соревнования продолжатся поединками юношей и девушек в возрасте до 15 лет. 17 сентября станет днем боев дзюдоистов 1998-2000 годов рождения. В каждый из дней будут чествовать и награждать победителей в своей возрастной группе и весовой категории.

Заявку на участие можно подать до 24 августа в СДЮСШОР "Центр дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1), а также по электронной почте: zayavka.judo72@mail.ru; gunpowder91@mail.ru.